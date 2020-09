MILAN NEWS – Tonali, nuovo Pirlo: skills, gol e giocate

VIDEO MILAN NEWS – Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 in arrivo dal Brescia. Da sempre milanista, ha realizzato il proprio sogno di vestire i colori rossoneri, proprio come aveva chiesto nella sua letterina a Santa Lucia.

Dopo una stagione con le ‘Rondinelle‘ in Serie A ha stupito tutti e i rossoneri hanno approfittato della sua fede milanista per aggiudicarselo. Giocate di personalità, qualità e quantità a centrocampo. Un talento puro, pronto a dominare per i prossimi anni.

Nella video news alcune delle sue giocate e dei suoi gol con la maglia del Brescia, in attesa di vedere di cosa sarà capace in rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>