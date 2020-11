MILAN NEWS – Tonali, ecco l’invito a tutti i tifosi rossoneri

VIDEO MILAN NEWS – Non è stato un inizio di stagione semplice per Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che però sta pian piano crescendo e prendendo sempre più spazio con il Milan. Il giovane centrocampista è comunque molto amato dai tifosi e anche per questo il Milan lo ha reso protagonista di un video in cui invita tutti i milanisti a scaricare l’applicazione ufficiale del club. Video che è stato pubblicato poi dal Milan su Twitter. Eccolo: “L’universo Milan a portata di mano: cosa aspetti, scarica l’AC Milan Official App”.

