MILAN NEWS – Sospiro di sollievo per Ibrahimovic: le sue condizioni

VIDEO MILAN NEWS – Ieri Zlatan Ibrahimovic si è infortunato durante l’allenamento, lasciando in anticipo la seduta. Per lo svedese si temeva il peggio: qualcuno ha addirittura ipotizzato lesione del tendine d’Achille. L’infortunio, comunque, è sembrato subito grave.

Oggi sono arrivati i risultati degli esami e, per fortuna, Ibra ha avuto solo una lesione al polpaccio. Intatto il tendine. Per lui altri esami tra circa 10 giorni. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno a un mese o poco più. Sicuramente una buona notizia visto che qualcuno aveva addirittura ipotizzato una carriera finita. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓