VIDEO MILAN – Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, in diretta su ‘Instagram‘ con Carlo Pellegatti, ha dichiarato come ancora non si capaciti del miracolo di Jerzy Dudek, portiere polacco del Liverpool, nella finale di Champions League del 2005 ad Istanbul persa dai rossoneri ai calci di rigore. Le parole di Shevchenko a Pellegatti in questo video.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓