MILAN NEWS – Nuovo accordo con Emirates: tutti i dettagli | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Una notizia importantissima per il Milan è arrivata in mattinata: Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, ha raggiunto l’accordo con Emirates per il prolungamento della sponsorizzazione.

Il marchio della compagnia aerea continuerà a campeggiare sulle maglie del Milan come main sponsor. Un accordo al ribasso, è vero, ma che fa cadere il vincolo di esclusività. Ciò significa che dal prossimo anno anche il Milan potrà avere più sponsor sulla maglia. Nella video news tutti i dettagli a riguardo. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>