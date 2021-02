MILAN NEWS – Nocerino: “Ibrahimovic mentalmente è una bestia”

Ai microfoni di Tactickers, canale Twitch, l’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino ha rilasciato una divertente e interessante intervista, in cui ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Tanti i temi affrontati riguardanti il Milan, anche se ovviamente lo svedese è stato come sempre uno dei temi principali, tra Sanremo e l’apporto che dà alla squadra. Nocerino conferma. Ibrahimovic eleva chi gli sta intorno. Nella video news un estratto dell’intervista di Nocerino.

