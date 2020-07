MILAN NEWS – Niente Rangnick, resta Pioli: la ricostruzione

VIDEO MILAN NEWS – Chi se lo sarebbe mai aspettato? Stefano Pioli resterà al Milan, ma soprattutto Ralf Rangnick non arriverà in rossonero, sotto nessuna veste. Il manager tedesco continuerà la propria avventura col gruppo Red Bull, mentre Pioli ha rinnovato il contratto col Milan fino al 2022. Un cambio di idea clamoroso per il Milan. La cosa ancor più particolare è il fatto che tutto sia stato scoperto durante il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nella video news la ricostruzione delle ultime ore. Per leggere il comunicato VAI ALLA NOTIZIA >>>

