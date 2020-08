ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – A tu per tu con Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, esterno destro e difensore centrale del Milan, entrambi classe 1999. I ragazzi, in esclusiva per i microfoni di ‘Milan TV‘, hanno parlato da Milanello della stagione 2020-2021 che attenderà i rossoneri di Stefano Pioli. Le interviste di Saelemaekers e Gabbia nel video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.