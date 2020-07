Milan News – Ibrahimovic e Donnarumma, colonne rossonere da record

VIDEO MILAN NEWS – La coppia chiave. Davanti e dietro. Due top player assoluti. Uno del 1999, di appena 21 anni. L’altro del 1981, di quasi 39 anni. Potrebbero essere quasi padre e figlio, ma sono compagni di squadra e sono le colonne portanti del nuovo Milan targato Stefano Pioli. Una coppia che funziona, una coppia a distanza, uno in porta e l’altro in attacco. Due “vecchie” conoscenze, ma che ora insieme stanno trascinando il Milan a suon di prestazioni di primissimo livello e di record. E che insieme sono vicini a continuare la storia rossonera.

Gianluigi Donnarumma, nonostante la giovanissima età, è ormai a quota 202 presenze con la maglia del Milan. Due di fila da capitano. Due di fila da para rigori. Matura a vista d’occhio Gigio, sempre più un top player nonostante la carta d’identità potrebbe far pensare a un novellino. Ma non solo qualità. Gigio è anche tanta, tanta personalità. Quella fascia al braccio non è un peso, è un’ulteriore spinta, un’ulteriore carica emotiva. Donnarumma non perde occasione per farsi sentire in campo, con compagni o arbitro. Tra i pali, poi, è ormai una garanzia di rendimento assoluta. Sta già frantumando record e ieri ne ha battuto un altro: 4 rigori parati in campionato, mai nessun portiere del Milan ci era riuscito.

L'altra estremità della squadra si chiama Zlatan Ibrahimovic. Non uno qualunque. Arrivato tra scetticismi e perplessità, ha zittito tutti. Nessuno ora osa dubitare di lui. Una prova di forza non indifferente per un 39enne. Ibra è la pietra miliare del Milan, l'elemento in più che ha dato la svolta. 9 gol e 5 assist in campionato, ai quali si aggiunge il gol in Coppa Italia. 10 in totale. Il primo a raggiungere i 50 gol con Milan e Inter. Zlatan in doppia cifra. Ancora. Come sempre, ormai dal 2002/03. 18 stagioni consecutive. Nonostante sia arrivato a gennaio. Ancora doppia cifra. Ancora Ibrahimovic. Sempre Ibrahimovic. Anche l'anno prossimo probabilmente…