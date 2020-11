MILAN NEWS – Gli highlights della vittoria del Milan Femminile sul Napoli

VIDEO MILAN NEWS – Riparte bene dal punto di vista del risultato il Milan Femminile, meno dal punto di vista della prestazione. Le rossonere hanno battuto 2-1 il Napoli, ma non senza soffrire. Bisogna ringraziare Valentina Giacinti, autore di una grande doppietta. In ogni caso, per le ragazze di Maurizio Ganz l’importante era la vittoria, che è arrivata. Il Milan ha pubblicato su Twitter un video con le immagini della partita: “Doppietta di Gacinti, vittoria contro il Napoli: gli highlights”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>