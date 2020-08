MILAN NEWS – Europa League, alla scoperta dello Shamrock Rovers

VIDEO MILAN NEWS – Poco fa c’è stato il sorteggio del secondo turno preliminare di Europa League, quello d’esordio per i rossoneri. La stagione vedrà come primo impegno ufficiale rossonero il match di giovedì 17 settembre, che sarà Shamrock Rovers-Milan. Saranno i bianco-verdi irlandesi i primi avversari del Milan nel cammino europeo. Squadra più titolata d’Irlanda, ha sede a Dublino, capitale irlandese. Non è una novità per loro giocare in Europa e nel 2011 hanno anche affrontato il Tottenham ai gironi di Europa League. L’allenatore è Stephen Bradley ormai dal 2016 e lo scorso anno hanno vinto la Coppa Nazionale. Per altre notizie sullo Shamrock Rovers, guarda la video news.

