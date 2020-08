MILAN NEWS – Bonaventura, parla lui: le dichiarazioni più importanti

VIDEO MILAN NEWS – Oggi compie gli anni, 31 per la precisione. Sarà l’ultimo compleanno in rossonero per Giacomo Bonaventura, il cui contratto col Milan scadrà il prossimo 31 agosto. La società ha deciso di non rinnovarlo e quindi tra pochi giorni sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. Nel frattempo, in occasione del suo compleanno, ha deciso di tornare a parlare, raccontando il suo punto di vista e qualche retroscena, togliendosi anche qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Nella video news le dichiarazioni principali.

