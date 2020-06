VIDEO MILAN NEWS – Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan, ha realizzato nel corso della sua carriera dei gol fantastici. Come dimenticare ad esempio, il gol realizzato in un famoso Milan-Barcellona a San Siro? Il Ghanese è specializzato in gol di alta classe. A tal proposito, ecco il bellissimo gol realizzato da Boateng in allenamento, postato dal Besiktas, suo attuale club, sui social. Buona visione!

