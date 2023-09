Milan-Newcastle 0-0, Musah: “Reazione dopo il derby, ma …” | VIDEO

Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Newcastle di Champions League. Le sue dichiarazioni post-partita

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputata Milan-Newcastle, partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Al 72', complice l'uscita di Ruben Loftus-Cheek per crampi, è entrato in campo Yunus Musah, centrocampista statunitense che il Diavolo ha prelevato in estate dal Valencia: per lui un buon impatto in Champions con il Diavolo. Al termine del match, poi, il numero 80 rossonero ha parlato in tv: ecco le sue dichiarazioni nel video