Milan-Newcastle 0-0, infortunio per Maignan: ecco il momento | VIDEO

Mike Maignan ha chiesto il cambio per infortunio a pochi minuti dal termine di Milan-Newcastle di Champions League. Le immagini del momento

Mike Maignan, portiere francese classe 1995, ha chiesto il cambio per infortunio a pochi minuti dal termine di Milan-Newcastle, partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 0-0 a 'San Siro'. Al suo posto, all'81', è entrato il suo vice, Marco Sportiello. Fortunatamente, nessuna lesione per Maignan (questo hanno rivelato gli esami svolti stamattina), ma soltanto un risentimento ai flessori dei muscoli della coscia sinistra. In questo video, dunque, vediamo le immagini del momento in cui Maignan si ferma per infortunio e chiede la sostituzione ieri sera