Milan-Newcastle 0-0: “Poca lucidità ma spirito ritrovato” | VIDEO

Il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato 0-0 a 'San Siro' contro il Newcastle di Eddie Howe al debutto in Champions League. Il commento

Ieri sera, a 'San Siro', soltanto un pareggio a reti bianche per il Milan di Stefano Pioli nel debutto stagionale nel Gruppo F della Champions League 2023-2024 contro il Newcastle di Eddie Howe e dell'ex Sandro Tonali. Ecco, in questo video, il commento al match di Marco Pasotto, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' allo stadio per la sfida tra rossoneri e 'Magpies'