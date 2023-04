MILAN-NAPOLI, i tifosi: “Potevamo e dovevamo fare il 2-0” | Video

La vox populi, la voce dei tifosi, fuori da San Siro dopo Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League. Il video di Stefano Bressi.

La vox populi, la voce dei tifosi rossoneri, fuori dallo stadio di San Siro di Milano al termine di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League, vinta 1-0 dai rossoneri. Ecco, dunque, il video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, sulle opinioni dei sostenitori del Diavolo di Stefano Pioli in merito al primo atto del derby europeo contro gli azzurri di Luciano Spalletti: rimpianti che non mancano per non aver quasi chiuso i conti già all'andata.