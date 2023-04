Milan-Napoli, le probabili formazioni di Champions League | VIDEO

Mercoledì sera, a 'San Siro', si disputerà Milan-Napoli di Champions League. Le probabili formazioni di Stefano Pioli e Luciano Spalletti

Dopodomani, mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il Diavolo di Stefano Pioli riproporrà tutti i suoi titolari: Simon Kjaer in difesa, Rade Krunic a centrocampo, Brahim Díaz e Rafael Leao sulla trequarti e Olivier Giroud in attacco. Gli azzurri di Luciano Spalletti, invece, alle prese con il dubbio Victor Osimhen: se il nigeriano non dovesse recuperare, spazio a Giacomo Raspadori. Ecco, dunque, le probabili formazioni della sfida nel video di 'GazzettaTV'