MILAN-NAPOLI: la probabile formazione di Pioli / News

Ancora molte assenze nella probabile formazione di Stefano Pioli in vista di Milan-Napoli, 27^ giornata del campionato di Serie A. C’è però anche qualche rientro: il capitano Alessio Romagnoli dovrebbe essere della partita, così come Theo sulla fascia sinistra. A centrocampo dovrebbe rientrare dal primo minuto Sandro Tonali, mentre non ce la fa ancora Ismael Bennacer. Spazio di nuovo a Samu Castillejo sulla trequarti, mentre rientra anche Hakan Calhanoglu. Solo in panchina, per ora, Ante Rebic. Davanti ancora fuori Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Nella video news la probabile formazione.

