MILAN-NAPOLI: i dubbi di formazione per Pioli / News

Domani ci sarà Milan-Napoli, 27^ giornata del campionato di Serie A, e per la probabile formazione di Stefano Pioli ci sono ancora alcuni ballottaggi e nodi da risolvere. I rossoneri recuperano diversi giocatori, ma non tutti possono essere schierati dal primo minuto. Altri, invece, non sono ancora a disposizione. Se ci ha pensato direttamente Pioli ha svelare che sarà Sandro Tonali a giocare a centrocampo (e non Soualiho Meite), restano ancora dubbi in difesa, con il capitano Alessio Romagnoli favorito su Fikayo Tomori e Davide Calabria su Pierre Kalulu; stesso discorso davanti, dove Alexis Saelemaekers pare favorito sul rientrante Ante Rebic, ma Hakan Calhanoglu torna dal primo minuto a scapito di Brahim. Nella video news tutti i dubbi.

