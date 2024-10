Il Sindaco di Corbetta ‘annuncia’ Morata: lo spagnolo si infuria | VIDEO

Marco Ballarini, Sindaco di Corbetta, dà il benvenuto ad Álvaro Morata tra i suoi residenti. Lo spagnolo del Milan, però, voleva la privacy

Marco Ballarini, Sindaco di Corbetta (comune in provincia di Milano), è noto per il proprio approccio "moderno" ai social, che gli ha fruttato ben 752mila followesr su TikTok. Nella giornata di mercoledì, l'ultima trovata virale del Sindaco "annuncia" l'attaccante del Milan, Álvaro Morata, quale nuovo cittadino di Corbetta. L'iniziativa, però, non è stata ricevuta bene dallo spagnolo, che si è presto lamentato in una storia Instagram: «Egregio sig. Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece mi trovo a dover cambiar casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini!». Il Primo Cittadino di Corbetta ha poi replicato, sempre con una storia 'Instagram', salutando Morata e sventolando i colori della sua Inter