Milan, problema Morata: così il gol non può arrivare … | VIDEO

Solo 2 gol in campionato, finora, per Álvaro Morata con la maglia del Milan. Ecco perché è più probabile che segnino due difensori e non lui

Durante l'ultimo episodio di OnlyFanta, il podcast sul Fantacalcio della Gazzetta dello Sport, Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia hanno analizzato i numeri di Álvaro Morata, attaccante del Milan. Scoprendo il motivo per cui, finora, ha segnato solo 2 gol in campionato e perché è più probabile che segnino due difensori e non lui. Guarda il video