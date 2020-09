ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cristian Brocchi, ex giocatore ed ex tecnico del Milan, oggi guida la squadra brianzola, neo-promossa in Serie B. Ecco le parole di Brocchi, a San Siro, al termine di Milan-Monza, amichevole terminata 4-1 per i rossoneri di Stefano Pioli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.