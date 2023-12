Milan-Monza 3-0, infortuni anche per Pobega e Okafor: quota 29 | VIDEO

Con gli infortuni occorsi a Tommaso Pobega e Noah Okafor in Milan-Monza, i rossoneri hanno raggiunto quota 29 stop in questa stagione

Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli ha liquidato il Monza di Raffaele Palladino con un perentorio 3-0. Fanno discutere, però, gli ennesimi infortuni nella fila dei rossoneri. Al 24' si è fatto male all'anca Tommaso Pobega (sostituito da Jan-Carlo Simic), quindi, all'80', dopo aver segnato il terzo gol, si è arreso anche Noah Okafor per un problema muscolare. Il Diavolo ha toccato quota 29 infortuni in quest'annata disgraziata. Il punto, su partita e infortunati, di Francesco Pietrella ('La Gazzetta dello Sport') in questo video