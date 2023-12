Milan-Monza 3-0, le immagini del super gol di Reijnders | VIDEO

Tijjani Reijnders ha segnato ieri il primo gol dei rossoneri in Milan-Monza 3-0 al termine di una spettacolare azione personale. Il video

Tijjani Reijnders ha portato in vantaggio ieri il Milan contro il Monza dopo solo 3 minuti di gioco con una bellissima rete: partito dalla trequarti, l'olandese supera in velocità tre giocatori, è entrato in area e con un rasoterra ha infilato il pallone sotto le gambe di Michele Di Gregorio. Guarda la sequenza del gol in questo video della redazione di 'GazzettaTV'