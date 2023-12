Milan-Monza 3-0, Di Caro: “Vittoria che fa respirare Pioli” | VIDEO

Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato Milan-Monza 3-0: "Successo che ricompatta l'ambiente". Il video

Ieri pomeriggio, a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli ha battuto per 3-0 il Monza di Raffaele Palladino grazie ai gol di Tijjani Reijnders, Jan-Carlo Simic e Noah Okafor. Il vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', Andrea Di Caro, ha parlato anche del match dei rossoneri in questo video: "Una vittoria che fa respirare Pioli e ricompatta l'ambiente" per un Milan che, a conti fatti, ha come obiettivi stagionali "quello di tornare in Champions l'anno prossimo e di vincere l'Europa League". Le parole di Di Caro in questo video