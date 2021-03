Milan-Manchester United, Solskjaer: “Ecco chi recuperiamo” | VIDEO

Verso Milan-Manchester United: le parole di Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, manager norvegese del Manchester United, ha annunciato il recupero di qualche calciatore per la trasferta di Europa League a ‘San Siro‘ contro il Milan. La gara, come noto, è in programma giovedì 18 marzo, alle ore 21:00, a Milano. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Solskjaer nella conferenza stampa al termine del match vinto per 1-0 dai ‘Red Devils‘ ad ‘Old Trafford‘ contro il West Ham.