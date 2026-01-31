Il portiere rossonero Mike Maignan è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per la firma sul rinnovo del contratto. Ecco il video

Finalmente ci siamo. Il rinnovo del contratto di Mike Maignan è realtà. Il portiere francese è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per completare ufficialmente il prolungamento di contratto in rossonero. Ecco il video dell'arrivo di 'Magic' Mike alla sede rossonera.