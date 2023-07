Milan-Lumezzane 7-0, Krunic resta l’uomo di fiducia di Pioli | VIDEO

Prima amichevole estiva del Milan di Stefano Pioli: inflitto un netto 7-0 al Lumezzane con Rade Krunic in cabina di regia. Il video

Ieri pomeriggio, a Milanello, prima amichevole estiva del Milan di Stefano Pioli per la stagione 2023-2024. Avversario dei rossoneri, il Lumezzane, compagine di Serie C, sconfitto con un perentorio 7-0. A segno Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo (una doppietta ciascuno), quindi Junior Messias, Luka Romero (su calcio di rigore) e Kevin Zeroli. In cabina di regia ha giocato Rade Krunic, uomo di fiducia del tecnico rossonero. Il commento alla partita di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') in questo video