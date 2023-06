Milan, Loftus-Cheek ha lasciato la sede rossonera | PM VIDEO

Come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato, Ruben Loftus-Cheek ha lasciato da poco la sede del Milan di via Aldo Rossi

Si è appena conclusa la prima giornata in rossonero di Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver superato le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva, il centrocampista inglese si è recato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Pochi istanti fa, l'ormai ex Chelsea ha lasciato la sede di via Aldo Rossi come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato Stefano Bressi.