Milan, quanta sfortuna in stagione per Calhanoglu!

Hakan Calhanoglu, fantasista del Milan, è fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. Lo ha dimostrato anche ieri, con due assist per Ante Rebić in Milan-Crotone 4-0. In questo campionato, però, sta avendo anche tanta sfortuna. Il turco, infatti, ha già preso cinque legni in Serie A (6 nell’ultimo anno). In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ li vediamo tutti!