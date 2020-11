Milan-Lille, Pioli e il turnover

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Terzo turno di Europa League imminente per il Milan, che è pronto ad affrontare il Lille. Il calendario fitto di impegni spinge Stefano Pioli a mettere in pratica un po’ di turnover, così da far rifiatare i giocatori che sono scesi in campo in maniera più frequente. Una scelta confermata dallo stesso allenatore, che ha parlato così in conferenza stampa.

