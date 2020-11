Milan-Lille, la rifinitura rossonera

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Vigilia di Europa League per il Milan che affronterà domani il Lille in Europa League. I rossoneri, primi nel girone a punteggio pieno, puntano a consolidare il primato nel match contro i francesi, secondi in classifica. La squadra di Stefano Pioli si sta preparando al meglio e oggi, a Milanello, ha effettuato l’allenamento di rifinitura. Ecco il video.

