ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero che oggi ricopre la medesima carica al Monza, neo-promosso in Serie B, ha espresso soddisfazione per il rinnovo di contratto biennale del tecnico Stefano Pioli con il Milan. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ le dichiarazioni di Galliani su Pioli.

