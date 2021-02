Milan, l’elogio di Capello a Maldini: “Non ha sbagliato niente” | VIDEO

Milan, Capello elogia Maldini

Ospite d’onore in quel di Milanello quest’oggi: nel Centro Sportivo rossonero presente l’ex allenatore Fabio Capello. Una visita di cortesia per assistere all’allenamento di Stefano Pioli e per scambiare quattro chiacchiere con Paolo Maldini e Frederic Massara. All’uscita, ‘Don Fabio’ ha rilasciato queste dichiarazioni in cui elogia apertamente il suo ex giocatore Maldini che, sul mercato, ‘non ha sbagliato niente’. Ecco il video. Calciomercato Milan – Un obiettivo non rinnova: pronto l’assalto. VAI ALLA NOTIZIA >>>