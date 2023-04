Milan-Lecce, torna Ibrahimovic. Pioli, dubbio sulla trequarti | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è convocato per Milan-Lecce di oggi pomeriggio a 'San Siro'. I dubbi di Stefano Pioli sulla formazione in questo video

Dopo aver smaltito i recenti problemi muscolari - rimediati in Nazionale - Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Lecce di oggi pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. In occasione della partita valida per la 31^ giornata della Serie A 2022-2023, però, il 41enne bomber scandinavo partirà dalla panchina. Marco Pasotto, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' a Milanello, ha fatto il punto sulla probabile formazione rossonera con i dubbi dell'allenatore del Diavolo specialmente sulla trequarti