Milan, Leao: “Tutti aspettano il derby contro l’Inter” | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato premiato per il miglior gol milanista ai Gentleman. Ecco le sue parole anche sul derby

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato premiato per il miglior gol milanista ai Gentleman. I colleghi di Gazzetta TV hanno riportato il video della sue parole: "Un onore vincere il trofeo. Spero di fare un altro gol più bello quest'anno. Ringrazio i compagni. Il gol in rovesciata lo cercavo da tanto, è il più bello per un calciatore. Non sono egoista, so cosa posso fare in campo uno contro uno, se posso servire un compagno che può far gol lo faccio, altrimenti tiro. Il numero 10 lo hanno avuto grandi giocatori al Milan, ha sempre avuto numeri 10 veri. Era il momento giusto di prendere la maglia, voglio far vedere a tutti cosa so fare. Il Derby è sempre una partita molto bella, secondo me tutti aspettano questa partita tra i miei compagni. Che vinca il migliore"