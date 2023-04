Milan, le parate più belle di Maignan in questa stagione | VIDEO

Mike Maignan è un leader del Milan di Stefano Pioli. Fenomenale tra i pali, bravo anche con i piedi. Alcuni dei suoi interventi più belli

Mike Maignan, classe 1995, portiere del Milan dall'estate 2021, è uno dei leader della squadra di Stefano Pioli. Tra gli artefici della conquista dello Scudetto nel 2022, anche in questa stagione sta facendo vedere tutte le proprie capacità tra i pali. Nonostante sia mancato per ben cinque mesi per via di un duplice, fastidioso infortunio al polpaccio. Vediamo, ora, in questo video di 'OneFootball', alcune delle parate più belle di 'Magic Mike' in questa stagione tra i pali della porta rossonera!