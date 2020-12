VIDEO MILAN NEWS – Si è appena conclusa Milan-Lazio, 14^ giornata di Serie A e ultima gara dell’anno. Un’altra vittoria, ancora al 93′. Ancora con gol decisivo di Theo. Una partita incredibile, che mantiene il Milan primo in classifica. I rossoneri sono anche gli unici a non aver mai perso nel 2020 dopo il lockdown in Europa e gli unici in questa stagione ancora imbattuti. Nella video news alcuni dati sul match.

