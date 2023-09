Milan-Lazio, la probabile formazione rossonera | Video

Ecco la probabile formazione del Milan di Stefano Pioli contro la Lazio, per il match che andrà in scena alle ore 18:00

Alle ore 18:00 di oggi il Milan scenderà in campo sul terreno di gioco dello stadio San Siro per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Il match sarà valido per la 7^ giornata di Serie A e sarà già importante ai fini della classifica. Ecco la probabile formazione rossonera, con il tecnico Stefano Pioli che ne dovrebbe cambiare 5.