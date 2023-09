Milan-Lazio, Nesta. Vieri in attacco: la formazione degli ex | VIDEO

Oggi alle 18 a San Siro il Milan ospita la Lazio. Ecco come sarebbe in campo la formazione dei doppi ex riportata da Gazzetta TV

Oggi alle 18 andrà in scena Milan-Lazio, i colleghi di Gazzetta TV riportano la formazione con i doppi ex. 4-3-3 con in panchina Pioli. In porta Reina. Difesa con Tassotti, Stam, Nesta e Favalli. Centrocampo con Brocchi, Albertini e Fuser. Attacco con Vieri, Crespo e Di Canio. Ecco la top 11