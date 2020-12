MILAN-LAZIO: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – È stato un 2020 davvero incredibile, sotto tutti i punti di vista. Se generalmente però non sarà un anno da ricordare con piacere, per quanto riguarda il mondo rossonero la visione cambia totalmente. I rossoneri sono la squadra che ha totalizzato più punti nell’anno solare e non succedeva dal 2011, quando è stato vinto lo Scudetto. Prima di salutare quest’anno, però, c’è Milan-Lazio, 14^ giornata del campionato di Serie A. Diavolo sempre primo in classifica, mentre i biancocelesti sono reduci dalla vittoria sui partenopei. Nella video news la presentazione della sfida, che si giocherà mercoledì alle 20:45 a San Siro.

