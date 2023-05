EuroDerby, Agresti: “Il Milan sa vincere anche senza Leao” | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, dovrebbe saltare per infortunio Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champions League

Rafael Leao, attaccante del Milan sostituito all'11' di Milan-Lazio di sabato per un infortunio muscolare, ha rimediato un'elongazione dell'adduttore della coscia destra. Pertanto, Leao dovrebbe saltare Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle ore 21:00. Ecco, dunque, il commento di Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') alla situazione in questo video