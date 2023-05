Il Milan vince 2-0 contro la Lazio ma rischia di perdere Rafael Leao per il derby di Champions contro l'Inter, ecco le reazioni sui social

Il 2-0 contro la Lazio rimette in corsa il Milan alla volata per la prossima Champions League ma l'infortunio di Leao rischia di pesare per il derby europeo contro l'Inter. Sui social spopolano le reazioni allo stop dell'attaccante portoghese: dal Dott. Inzaghi alle facce di Maldini e Massara