Milan-Lazio 2-0, il commento: “È tornato il Diavolo di Pioli” | VIDEO

Ieri pomeriggio a 'San Siro' il Milan ha battuto per 2-0 la Lazio rimanendo aggrappato al treno per un posto in Champions League. Il punto

Bella vittoria, ieri pomeriggio a 'San Siro', per il Milan di Stefano Pioli contro la Lazio di Maurizio Sarri in un vero e proprio scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League. Infortunio di Rafael Leão all'11', ma i rossoneri - dominando - sono andati in rete con Ismaël Bennacer al 17' e Theo Hernández al 29'. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', dunque, il commento di Marco Pasotto, inviato de 'La Gazzetta dello Sport' allo stadio per la partita dei rossoneri