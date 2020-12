MILAN-LAZIO: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Ultima partita del 2020. I rossoneri vogliono chiudere al meglio questo anno solare così strano, ma anche soddisfacente sportivamente parlando. Per farlo dovranno affrontare Milan-Lazio, 14^ giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo arriva con molti giocatori infortunati e Stefano Pioli dovrà dunque schierare una formazione d’emergenza, contro i capitolini che nella scorsa giornata hanno vinto contro i partenopei. Lo scorso anno, una vittoria per parte tra rossoneri e biancocelesti. Nella video news 10 curiosità sulla partita in soli 90 secondi.

