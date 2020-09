Milan, l’allenamento odierno a Milanello: domani primo test col Novara

VIDEO NEWS MILAN – Allenamento odierno del Milan a Milanello che continua la preparazione fisica e atletica al centro sportivo di Carnago. Ibra e compagni continuano il lavoro fisico in vista del primo impegno ufficiale in programma il 17 settembre contro lo Shamrock Rovers in Europa League.

Intanto, domani test amichevole contro il Novara alle ore 17.00 a Milanello che in qualche modo metterà alla prova la condizione atletica della squadra di Pioli. Poi testa a sabato sera quando si tornerà a San Siro per l’amichevole di lusso contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il 9 settembre sarà il turno del Vicenza. In programma, forse, una quarta amichevole ancora da fissare contro il Chievo Verona a San Siro prima della gara contro gli irlandesi a Dublino.