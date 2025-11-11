Nell'ultimo turno di Serie A, Milan, Roma e Inter sono andate in vantaggio di due gol. Perché solo i rossoneri hanno subito la rimonta?

Il Milan è incappato nel pareggio per 2-2 al 'Tardini', subendo la rimonta del Parma con i gol di Adrián Bernabé e Enrico Delprato. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato della diversa gestione delle situazioni di vantaggio da parte delle squadre di vertice, con un focus in particolare sull'atteggiamento dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Guarda il video