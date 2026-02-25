PIANETAMILAN i nostri video Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEO
MAGLIA MILAN
Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEO
00:45
Svelata a sorpresa domenica scorsa in occasione di Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. In due versioni
Svelata con grande sorpresa al pubblico domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione di Milan-Parma di campionato, ecco la nuova quarta maglia del Diavolo per la stagione 2025-2026. In due versioni, rossa e argento, è stata realizzata dall'azienda tedesca PUMA in collaborazione con Slam Jam. Ecco il video promozionale ufficiale diffuso dal club rossonero sui propri canali social