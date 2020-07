VIDEO MILAN – Una rimonta che di certo non era preventivata. La Juventus, davanti 2-0 nella gara contro il Milan, non poteva immaginare la perentoria rimonta subita dai rossoneri, vittoriosi 4-2. In casa bianconera hanno pesato molto le assenze di De Ligt e Dybala, ma Maurizio Sarri si è soffermato soprattutto su quest’ultimo. Se c’era l’argentino in campo sarebbe cambiato tutto? Ecco la riposta dell’ex Chelsea e Napoli.

